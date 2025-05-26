Düğün Salonu Faciasından Bir Acı Haber Daha! Ölen Doktorun Eşi de Hayata Tutunamadı

İzmir’in Menemen ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelen faciadan bir acı haber daha geldi. Yıkılan kemerin altında kalarak hayatını kaybeden doktorun eşi de hayata tutunamadı.

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Düğün Salonu Faciasından Bir Acı Haber Daha! Ölen Doktorun Eşi de Hayata Tutunamadı

Yürek yakan olay, 25 Mayıs günü Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği Hekimi Doktor Mehmet Fatih Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı (35), çocuklarının eğitim gördüğü Ulukent Derinsu Anaokulu'nun kahvaltı etkinliği için düğün salonuna geldi.

BETON YIĞINLARININ ARASINDA KALDILAR

Etkinlik sonrası düğün salonundan çıkacakları esnada Baltacı çiftinin üzerine düğün salonunun çıkışında bulunan dekoratif taş kemer devrildi. Baltacı çifti beton yığınlarının arasında kalırken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, ağır yaralanan Baltacı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EŞİ DE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Mehmet Fatih Baltacı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, eşi Güler Baltacı, İzmir Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Eşinin ardından Güler Baltacı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Güler Baltacı'nın cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İzmir Adi Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

1 TUTUKLAMA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu işletmecisi anne baba ve oğlu olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden salonu işleten oğul İ.C. tutuklanırken, anne N.C. ve baba G.C. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Düğün Salonunda Facia! Beton Yığınlarının Arasında Kaldılar: Doktor Öldü, Eşi Ağır YaralıDüğün Salonunda Facia! Beton Yığınlarının Arasında Kaldılar: Doktor Öldü, Eşi Ağır YaralıGüncel

Kaynak: İHA

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