Yavaş da Aday Olamazsa CHP'nin Yol Haritası Ne? Özgür Özel Canlı Yayında Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Halk TV'de konuşan Özel, CHP Kurultayı’nın iptali için açılan dava hakkında, "Bu dava sonuç odaklı değil süreç odaklı bir dava. CHP'yi tartışılır tutmak ve bir gündem yaratmak önemli olan. Parti içi bir tartışma talep edenler varsa ben AK Parti'yi tavsiye ederim. CHP'de birlik ve bütünlük yok algısı yapmak istediler, kurultay çağrısı yaptık o delegenin tümü geldi. Geçerli oyların hepsini aldım. Cumhuriyet tarihinde ilk kez genel başkanın anahtar listesi delinmeden geçti. Bu tartışma bitti kimseye ekmek çıkmaz. Neden oldu, niye oldu? Artık bu detaylara girmem. Dört dörtlük bir şekilde seçimlerini yaptı, yoluna devam ediyor. Derdimiz tasamız, Ekrem Başkanımız, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, sandığın gelmesi" dedi.

Özel, CHP Kurultayı'na ilişkin iptal başvurusunda bulunan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında ise şunları söyledi:

"Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edilmiş biri. Ona bir şey demek nefes israfı. Ona ben ne diyeyim, onun hakkında konuşsam çok kötü şeyler söylerim, değmez. Kemal Bey hakkında da kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın görevi önceki genel başkanlarını eleştirme özgürlüğüm yok ama onların vardır."

KURULTAY İPTAL EDİLİRSE CHP'NİN YOL HARİTASI NE OLACAK?

"30 Haziran'da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne yapılabilir?" sorusuna da Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Biz kayyumu partinin karşısından çevirdik. İBB'ye kayyum atamak için beklediler, onu geri püskürttük. Şimdi böyle bir şey yapmak isterlerse bizi değil onları yıpratacağı açık. Bu kadar CHP birlik ve beraberlik içinde ilerlerken, AKP ile farkı açıyorken cevabı en iyi CHP'liler verir zaten. Bana direnişi örgütlemek ve ona liderlik etmem gerekiyordu. Yaptım. Bana karşı bir saldırı olursa da sahip çıkması gerekenler yapması gerekenleri yapar. CHP'yi kimse MHP ile karıştırmasın. Düne kadar en ağır lafları söylediği AKP'nin baş destekçisi olacak, parti için mücadelenin AKP'nin faydalandığı bir durum olmaz. Kurucusu İsmet Paşa'nın dürüstlüğünden gelen, Bülent Ecevit'in cesaretinden gelen bir gelenekten geliyoruz. 47 yıldır toparlayamıyorduk kendimizi, Ecevit'ten sonra kendimize geliyoruz."

'3T' ÇAĞRISI

'3T' çağrısını yineleyen Özel, "Terörsüz Türkiye'ye niye karşı olayım? Tutuksuz yargılama istiyorum. TRT'den yayın istiyorum. Ben süreci tıkayan değilim, teröre ve silaha giden para emekliye gidecekse neyin karşısında olacağım? Ama buraya kadar gidip İBB Başkanını da Demirtaş'ı da Özdağ'ı da içeride tutma." dedi.

'İMAMOĞLU İLE YAVAŞ'IN ARASINI AÇMAK İSTİYOR'

Özel, "Mansur Yavaş aday olursa bu kez hedef o olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz İstanbul'u kazandık, Türkiye'yi de kazanacağız. İmamoğlu neden hapiste sorusunun cevabı çünkü o İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de o kazanacak. Erdoğan, benim bu yaptığım ziyaretlerin bana zararı olduğunu düşünse bu ziyaretlerden şikayet eder mi? Onun tek umudu bizim birbirimize düşmemiz. Sadece benle Ekrem Bey'in değil. Ekrem Bey ile Mansur Bey'in de arasını açmak istiyor. CHP'deki bütün etkin figürlerin... CHP'de benim Ekrem İmamoğlu'nu hapisten çıkarmak, aday yapmak ve onu cumhurbaşkanı yapmak suretiyle ülkeye yeniden demokrasi getirmek gibi bir hedefim var. Kendime ilişkin bir tek makam talebim, hesabım yok. Erdoğan ise bunlar birbirlerine düşsünler, biz buradan CHP'yi bir kez daha yenelim, bir kez daha bu milleti açlığa, yoksulluğa, işsizliğe rağmen bizim iktidarımızdan başka alternatif olmadığına ikna edelim diyor. Ben, bu fikrin panzehiriyim. Hepimiz en yüksek sorumluluğu üstlenip, en iyi mücadeleyi vereceğiz, gerekli fedakarlığı yapacağız, bu iktidarı değiştireceğiz.

'BU SÜREÇTE SADECE BEN YOKUM'

Mansur Bey benim gözümde her göreve layık biri. İşini de en iyi şekilde yapıyor. Onu alır Adana'da Zeydan Karalar var. Muğla var Aydın var Eskişehir var. Ben sadece yokum bu süreçte. Kendime genel başkan olduğum gün bu hesapların içinde olmayacağıma söz verdim. Mansur Bey'i kimsenin yedeği gibi koymam doğru değil. O gün geldiğinde en iyi aday, en doğru aday kimse o adayla seçime gitmek lazım. Bunda hiçbir tereddüdüm olmaz. Mansur Bey'e şimdiden yedek aday muamelesi yapmak doğru olmaz. Mansur Bey benim gözümde her göreve layık son derece başarılı bir yönetici, milletin gönlünde yeri olan birisi. Bu birliktelik Türkiye'nin umudu. Kendini düşünen ortak menfaatleri yeterince gözetemez. Kesin kazanacak, en yüksek kimse onu aday yapmakta bir dakika tereddüt etmem. Yine onu tek başına yapmam. Ne olacak bir pazar günü kurarız bir sandık daha, cümbür cemaat hep beraber arkasına geçeriz, kimi aday göstereceğimize karar verir, yürür gideriz."

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücrete ara zam talepleri hakkında konuşan Özel, "Emeğin başkentlerinden birinde 'Ara zam hakkımız söke söke alırız' dedik. Bir şey taahhüt edip yapmazsan seçmen sana onun hesabını sorar. Mülakatı kaldıracağım dedi, kaldırmadı. Asgari ücret zam gördü. TÜİK'e göre yapılan zam 3 bin lirası gitti bile. Geçen seneden kötü duruma düşecekler. Temmuz'da ara zam yapması şarttır. Asgari ücret tespit komisyonu da antidemokratik. Perşembe günü DİSK'e gidiyoruz. Ardından TİS'e gidiyoruz. Cuma günü Hak-İş ve Türk-İş ile görüşeceğiz. Doğru rakamı tespit edeceğiz. Benim aklımdan bir rakam geçmiyor. İşi bilene soracağız. İşçinin de iş verenin de memnun olacağı bir ara zammı isteyeceğiz. Zammı ben yapacak değilim. Yapmazlarsa siyasi bedelini öderler" ifadelerini kullandı.

'SENİNLE MENEMEN YAPMAM, ANAYASA MI YAPACAĞIM?'

Özel anayasa değişikliği tartışmalarına yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Sen AİHM kararları uymayacaksın, AYM kararlarına uymayacaksın. Muhalifleri içeri atacaksın, sürekli yargı eliyle disipline etmeye çalışacaksın. Sonra olay eksiksiz demokratik bir ülkede geçiyormuş gibi, 'gelin Anayasa yapalım'. Menemen yapmam seninle, Anayasa mı yapacağım?"

Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen devleti öyle bir yönet ki bununla yapılır desinler. Benim bu şartlarda o masaya oturmam kendimi inkar etmem demek. Ben arkamda kimseyi bırakıp Erdoğan ile anayasa yapmam."

Kaynak: Halk TV