Emekli Polis Otobüs Durağında Canına Kıydı

Samsun'da 58 yaşındaki emekli polis memuru Mahmut U., otobüs durağında kendini vurdu. Emekli polis kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Emekli Polis Otobüs Durağında Canına Kıydı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri polisevinin 100 metre yakınındaki yıldız otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken geçen yıl emekli olan Mahmut U. (58) otobüs durağında kendini tabancayla başından vurdu.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Emekli polis olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Mahmut U. hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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