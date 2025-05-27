Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 23.37'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 4.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 26, 2025
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) https://t.co/qPmn2iAU1H
26.05.2025, 23:37:01 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 4.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi