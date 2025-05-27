Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde saat 23.37'de 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 4.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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