DEM Parti İl Binasına Taşlı Saldırı

Çanakkale'de DEM Parti İl Başkanlığı binasına saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre; içeride toplantı gerçekleştirildiği sırada, il binası önüne gelen beyaz şapkalı bir şahıs elindeki iki büyük taşla camları kırdı.

YARALANAN YOK

Taşlı saldırıda yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, DEM Parti Çanakkale İl Başkanlığı binası camına taş atılarak zarar verildiği ihbarı üzerine inceleme yapıldığı bildirildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirenin Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A. (34) olduğu tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikata başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA