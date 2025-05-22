Bakan Kurum Marmara İçin Harekete Geçti: 'Bekleyecek Zaman Yok'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bekleyecek zaman yok" diyerek Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa karşı harekete geçti. Ayrıca Bursa'daki Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde de helikopterle havadan inceleme yapan Bakan Kurum'un talimatıyla kentte 376 sanayi tesisi ile 91 atık su arıtma tesisinde denetim yapılmaya başlandı.

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Son yıllarda Marmara Denizi'ni ciddi şekilde tehdit eden müsilaj sorunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da gündeminde yer alıyor. Geçen hafta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuyla alakalı konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilaj tehdidine karşı attıkları adımı açıkladı. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na sadık kalınıp ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin derhal tamamlanması gerektiğini söyleyen Kurum, çevre kirliliğiyle mücadele mesajı verdi.

'TÜM YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ'

Sanayi ve belediyelerin çevre kirliliğine karşı ortak bir sorumluluğu olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerin hemen sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Kurum, bekleyecek zaman kalmadığını ifade ederek, "Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede, depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara’da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum Marmara İçin Harekete Geçti: 'Bekleyecek Zaman Yok' - Resim : 1

BURSA'YA 8 ÇEVRE LABORATUVARI

Ciddi bir kirlilik altında olan Nilüfer Çayı ve Gemlik Körfezi ile İznik Gölü'nün son durumunu da helikopterle havadan inceleyen Bakan Kurum, yetkililerinden bilgi aldıktan sonra talimat vererek Bursa'da kapsamlı bir denetim çalışması başlattı. Bakanlığın merkez teşkilatından 2’si Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı olmak üzere 8 çevre laboratuvarı ve 35 denetim personeli Bursa’ya gönderildi. İldeki 376 sanayi tesisi ile 55’i Marmara Denizi Hidrolojik Havzası’nda olmak üzere toplam 91 atık su arıtma tesisinin de denetim kapsamına alınmasına karar verildi.

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Kaynak: tv100

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