Valilik ve Fırıncılar Arasında 'Ekmek Kavgası' Bir Zam, Bir İndirim

Samsun'da valilik kararıyla geri alınan ekmek zammı, Samsun Fırıncılar Odası'nın kararıyla bir kez daha yürürlüğe girdi. Valilik ve fırıncılar adasında adeta indirim-zam savaşı çıktı.

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Valilik ve Fırıncılar Arasında 'Ekmek Kavgası' Bir Zam, Bir İndirim

Hayat pahalılığı Türkiye’de günden güne artarken, Samsun’da ekmek fiyatları üzerinden valilik ile Samsun Fırıncılar Odası arasında adeta savaş yaşandı. Valiliğin itirazı sonrası 12,5 TL'den 10 TL'ye düşürülen ekmek fiyatları bir kez daha zamlandı. Samsun'da yarından itibaren 210 gram ekmek yeniden 12,5 TL'ye satılacak.

7 Şubat'ta Samsun'da ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş ve 200 gramı 10 TL'den satılan ekmek 12,5 TL'ye yükseltilmişti. Yasal itiraz süresi olan 15 gün içerisinde Samsun Valiliği, zamlı tarifeye itiraz etmiş, itiraz komisyonunda ise karar değişmemişti. Samsun Valiliği'nin mahkemeye taşıdığı konuda, mahkeme zammı iptal ederek, Samsun Valiliğini haklı bulmuştu. Zammın geri alınmasına ve ekmeğin eski tarifeden satılmasına yönelik mahkeme tebligatı da Fırıncılar Odası'na ve taraflara gönderilmişti. Kararın ardından 14 Mayıs'tan itibaren Samsun'da ekmek 10 TL'den satışa sunulmuştu. Bugün alınan yeni kararla birlikte ise ekmek 23 Mayıs'tan itibaren 210 gramı 12,5 TL'den satılacak.

Valilik ve Fırıncılar Arasında 'Ekmek Kavgası' Bir Zam, Bir İndirim - Resim : 1

'BUGÜNE KADAR 10 TL'DEN SATTIK'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, önceki zammın 45 gün sonra uygulandığını hatırlatarak, “Ekmeğin fiyatını Şubat ayında 12,5 TL olarak belirlemiştik. Buna Samsun Valiliği itiraz etti. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme bilirkişi atadı. Üniversite, maliyet hesabı yaptı ve ekmeğin maliyetini 11,05 TL olarak ibraz etti. Ancak Ziraat Fakültesi Dekanlığı maliyet hesabında fırıncı işçilerinin tamamını vasıfsız eleman (asgari ücretli) olarak değerlendirmiş ve bay-bakkal iskonto oranını da yüzde 20'den değil, yüzde 12'den hesaplamışlar. Bu 2 gözden kaçırılan maliyet nedeniyle bilirkişi raporunda ekmeğin maliyeti 11,05 TL olarak yansıdı. Biz bu süreçte mahkeme kararına uyduk ve ekmeği bugüne kadar 10 TL'den sattık" ifadelerini kullandı.

Valilik ve Fırıncılar Arasında 'Ekmek Kavgası' Bir Zam, Bir İndirim - Resim : 2

'DEVLETİMİZ ESNAFINI KORUR'

Esnafın eski fiyattan ekmek satmasının mümkün olmadığını kamuoyuna aktaran Yiğit, Samsun genelinde 430 ekmek fırını var. Tekrardan toplandık ve ekmeğin üzerine 10 gram daha ekleyerek yeni bir tarife çıkarttık. 23 Mayıs'tan itibaren ekmeğin 12,5 TL'den satılmasına yönelik karar aldık. Tarifeleri de dağıttık. Valilik bu karara da itiraz ederse, hukuki haklarımızı savunacağız. Gerekirse vali beyle bir araya geleceğiz. Bu konuyla ilgili şehrimizin yöneticilerini fazla meşgul etmek istemiyoruz. Şu an istediğimiz fiyat Türkiye'de 50'den fazla ilde halen uygulanıyor. Devletimiz esnafını da korur. Hiçbir zaman bizleri mağdur edeceklerini sanmıyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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