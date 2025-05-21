Tapu Sahiplerine Bayram Ettirecek Karar: Bakan Kurum Tarih Verdi, Süre Resmen Başladı

2B ARAZİDE İMAR OLUR MU? EV YAPILABİLİR Mİ?

2B arazilerine imar izni verilmesi ve yapılaşma konusu, ilgili belediyelerin imar planlarına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlemelerine bağlıdır. Yani her 2B arazisine otomatik olarak ev yapılması mümkün değildir.

İMAR PLANI İÇİNDE OLANLAR: Belediye onayı ile yapılaşma izni alınabilir.

İMAR PLANI DIŞINDA OLANLAR: Yapılaşma izni verilmez. Bu durumda tarım veya hayvancılık amacıyla kullanım devam eder.

YETKİ: Bu süreçler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülür.