Tapu Sahiplerine Bayram Ettirecek Karar: Bakan Kurum Tarih Verdi, Süre Resmen Başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 2B arazilerine tapu müjdesini verdi. Peki 2B tapusu nedir, nasıl alınır? 2B arazide imar olur mu, ev yapılır mı? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2B arazileriyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada 2025 yılı sonuna kadar 2B kapsamındaki tüm arazilerin kayıt altına alınacağını ve hak sahiplerine tapularının teslim edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren bu düzenleme ile mülkiyet sorunlarının kalıcı olarak çözüleceğini belirtti. Peki 2B tapusu nedir, nasıl alınır? 2B arazide imar olur mu, ev yapılır mı? İşte tüm detaylar...
2B ARAZİSİ NEDİR?
2B arazileri, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca, orman vasfını yitirmiş, kadastro çalışmalarıyla orman sınırları dışına çıkarılmış ve Hazine’ye devredilmiş tarım arazileridir. Genellikle köylüler tarafından tarım, hayvancılık ya da yerleşim amacıyla kullanılmaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 480 bin hektar alan bu statüdedir. Özellikle Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi illerde yoğunluk göstermektedir.
2B ARAZİSİ TAPUSU NASIL ALINIR?
2B tapusu almak isteyen vatandaşların belirli şartları taşıması ve resmi başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor. İşte adım adım 2B tapu alma süreci:
KULLANIM ŞARTI: Arazinin en geç 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanılıyor olması gerekiyor.
GEREKLİ BELGELER: Kimlik belgesi, mirasçılık belgesi (varsa) ve arazinin kullanımına dair resmi ya da tanıklı belgeler hazırlanmalı.
BAŞVURU YERİ: Başvurular, Milli Emlak Müdürlükleri üzerinden yapılmaktadır.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ: İlgili kurumlar, başvuru belgelerini ve arazinin durumunu inceledikten sonra hak sahipliğini onaylar.
SATIN ALMA VE TAPU İŞLEMLERİ: Hak sahibi olunan 2B arazileri, rayiç bedel üzerinden satın alınarak tapuya dönüştürülebilir.
2B ARAZİDE İMAR OLUR MU? EV YAPILABİLİR Mİ?
2B arazilerine imar izni verilmesi ve yapılaşma konusu, ilgili belediyelerin imar planlarına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın düzenlemelerine bağlıdır. Yani her 2B arazisine otomatik olarak ev yapılması mümkün değildir.
İMAR PLANI İÇİNDE OLANLAR: Belediye onayı ile yapılaşma izni alınabilir.
İMAR PLANI DIŞINDA OLANLAR: Yapılaşma izni verilmez. Bu durumda tarım veya hayvancılık amacıyla kullanım devam eder.
YETKİ: Bu süreçler Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülür.
2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA SINIRLAMA VAR MI?
Evet. 2B arazileri öncelikli olarak orman köylülerine satılmaktadır. Anayasa gereği, bu arazilerin üçüncü şahıslara doğrudan satışı yasaktır. Satın alma hakkı sadece mevcut kullanıcıya veya mirasçılarına aittir.