Bakan Murat Kurum Hatay'da: Kent Ayağa Kalkışın Simgesi Oluyor

Hatay'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarını yerinde değerlendirdi. AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan bilgilendirmenin ardından tarihi Uzun Çarşı'daki TOKİ inşaat alanını gezen Kurum, Hatay'ın kalbinde tarihi dokuyu yaşatarak yeniden ayağa kalktıklarını vurguladı.

Kurum, Habib-i Neccar Camii, Kurtuluş Caddesi, Meclis Binası ve Uzun Çarşı gibi sembol alanların aslına uygun şekilde restore edildiğini belirtti. Asi Nehri kıyısında yürüyüş yolları ve yeşil alanlarla yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu da söyleyen Kurum, Uzun Çarşı esnafının bayramdan sonra yeni dükkânlarına taşınacağını, çarşının ise yıl sonunda tamamlanacağını açıkladı.

Kurum, "Öyle ki yıkılan binaların üçte biri bu topraklardaydı. Ama bugün Hatay’ımız söz verdiğimiz gibi; yeniden ayağa kalkışın simge şehri oluyor" dedi.

Depremin en ağır etkilediği kentlerden biri olan Hatay'da şimdiye dek 46 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini ifade eden Kurum, 2025 sonuna kadar bu sayının 187 bine ulaşacağını kaydetti. Bakan Kurum ayrıca, Antakya ve Defne'de ülkenin en büyük atık su tünelinin inşa edildiğini ve 1 milyon kişiye hizmet edecek ileri biyolojik arıtma tesisinin hayata geçirileceğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI TESLİM EDECEK

Öte yandan, Atatürk Parkı'nın 100 bin metrekareden 140 bin metrekareye büyütüleceğini, Milleyha Kuş Cenneti'nin ise doğal sit alanı ilan edilmesi için çalışmaların başladığını bildiren Kurum, "Hatay sadece bir şehir değil; bir kimlik, bir miras ve bir umuttur" diyerek bölge halkının sabrı ve dayanışmasının bu yeniden doğuşun temeli olduğunu vurguladı.

Haziran ayında 250 bininci konutun anahtarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla teslim edileceğini belirten Kurum, "Birileri karamsarlık saçar, biz umut yeşertiriz" ifadeleriyle çalışmalardaki kararlılığı yineledi.

Kaynak: DHA