Fesih Kararına Bakan Kurum'dan Çarpıcı Yorum: 'Türkiye İçin Tarihi Bir Eşik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen 2'nci Uludağ Çevre Forumu'na katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Bakan Kurum, Marmara Bölgesi'ndeki deprem gerçeği, buna karşı yürütülen çalışmalar ve iştirakte bulunması gereken kuruluşları işaret etti. Kurum, ayrıca dün terör örgütü PKK'nın silah bıraktıklarını ve kendilerini feshettiklerini açıklamasını da değerlendirdi.

'MARMARA DEPREMİ BEKA MESELESİ OLACAK'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği bölgelerde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Bakan Kurum, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin tamamında da çalışmalarının hızlanması gerektiğini vurgulayarak, "Deprem bölgesindeki tüm bu çalışmalarımız bittikten sonra başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacağız. Neden, Marmara ülke üretiminin, istihdamının yüzde 50’den fazlası. Yani Marmara'ya hepimizin gözü gibi bakması lazım. Her şeyden kıymetli, her şeyden değerli" diye konuştu.

Deprem bölgesinde edindikleri tecrübeyi Marmara'ya aktaracaklarını anlatan Kurum, "23 Nisan İstanbul depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa'mız etkilendi, Yalova'mız etkilendi, Tekirdağ'ımız etkilendi. Marmara’nın incisi olan Kocaeli'miz etkilendi. Ve bu anlamda işte ekonominin yüzde 50’sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak bir deprem, Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Bu vesileyle her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum. Kentsel dönüşüm bugün artık belediyelerin, özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur, çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BELEDİYELERE SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Bursa’da da bir an önce depreme karşı dirençli konutlar yapılmasının önemini işaret eden Bakan Kurum, “Bursa'da da deprem dönüşümünün hızlanması şarttır. Yeşil Bursa'yla uyumlu bir şekilde. Yeşili gözeten, koruyan bir deprem dönüşümünü, sanayi dönüşümünü, burada hep birlikte gerçekleştirmek durumundayız. Bakanlık olarak, Ticaret ve Sanayi Odamızla ve belediyelerimizle beraber şehrin merkezinden başlamak üzere, öncelikli sanayi alanlarını dönüşümüne hız vereceğiz. Ve bu noktada belediyelerimizi, özel sektörümüz ve halkımızı, Bursalı hemşehrilerimi güç birliğine ve deprem seferberliğine davet ediyorum" dedi.

'FESİH KARARI ÜLKEMİZ İÇİN TARİHİ BİR EŞİK'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihli çağrısı sonrası başlayan süreçte son olarak dün terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı alması hakkında da konuşan Murat Kurum, "Ülkemiz için tarihi bir eşik olan gelişmeye de değinmek isterim. Ben inanıyorum ki bu kararla birlikte Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü, daha müreffeh bir ülke olarak girecektir. Örgütün silah bırakması bu milletin iradesinin, kararlılığını ve kardeşliğinin zaferidir. Biz bu topraklarda bin yıldır biriz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ı, Çerkez’i, Arap’ı ile Türk milletinin önü sonuna kadar açık, geleceği aydınlıktır. Hepimiz bu süreçte dostça, kardeşçe üzerimize düşeni eksiksiz yapacağız. Bu cennet vatan ve aziz milletimizin terörden, şiddetten, kaostan uzak olduğu huzurun, barışın ve istikrarın olduğu bir dönem için tüm gücümüzle çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA