Bartın'da Arazi Katliamı: Kız Kardeşini, Eniştesini ve Yeğenini Öldürdü

Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Demirciler Mahallesi, bugün korkunç bir aile katliamına sahne oldu. 65 yaşındaki Mehmet D., arazi paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada, öz kız kardeşi, eniştesi ve yeğenine av tüfeğiyle kurşun yağdırdı.

Olay, Mehmet D. ile kız kardeşi Havva D. (50), eniştesi Abdullah D. (55) ve yeğeni Erhan D. (35) arasında uzun süredir devam eden arazi anlaşmazlığının yeniden alevlenmesiyle başladı. Ortak kullanılan bir tarlanın sürülmesi meselesi, taraflar arasında hararetli bir kavgaya dönüştü. Tartışmanın kontrolden çıkması üzerine Mehmet D., yanındaki av tüfeğiyle ailesine ateş açtı.

HİÇBİRİ KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Havva ve Abdullah D.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erhan D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan Mehmet D., kısa süre içinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bir ailenin üç ferdinin hayatına mal olan bu korkunç olay, Demirciler Mahallesi'nde büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: AA