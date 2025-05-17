Kıraathanenin Önünde Oturan Gence Silahlı Saldırı

Gaziantep’te kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki kişi, motosikletle gelen 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

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Kıraathanenin Önünde Oturan Gence Silahlı Saldırı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi Maaşkuyu Caddesinde bulunan bir kıraathanenin önünde bir saldırı meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kıraathanenin önünde oturan 25 yaşındaki Hasan Kaplan motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Kaplan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaplan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırının ardından geldikleri motosikletle kaçan 2 saldırgan ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştirildiği yerde yaptığı incelemede 14 kovan toplarken saldırganların 2. şarjörü takmaya çalışırken düşürdüğünü tespit etti.

Olayla ilgi geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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