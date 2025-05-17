Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası Misvak'tan Dikkat Çeken Karikatür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar gündem olmaya devam ediyor. İBB operasyonlarına konu olan dosyalardaki iddialara ilişkin ‘Ahtapot’ benzetmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada cemaatleri işaret etti.

Cumhurbaşfkanı Erdoğan konuşmasında şöyle dedi: “Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına, medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında ‘kimi cemaatler’ ifadesini kullanması ardından gündeme gelen ilk yapı Süleymancılar oldu. Konuşmanın ardından Ankara’da Süleymancılara operasyon yapıldığı ve biri üst düzey devlet bürokratı olmak üzere 4 Süleymancının gözaltına alındığı iddia edildi.

‘KURİŞ KURİŞ GELİYORLAR’

Söz konusu tartışmaların ardından Misvak dergisi de konuyu gündeme aldı. İktidara yakınlığıyla bilinen İslamcı Misvak dergisi tarafından çizilen karikatürde Süleymancılar gibi bıyık bırakan ve mavi takke takan kişilerin kendi arasındaki konuşma balonunda şu ifadeler yer aldı: “Sıra bize geldi Kuriş Kuriş aman karış karış yaklaşıyorlar. Kuriş kuriş aman kuruş kuruş hesap soracaklar” dendi. Söz konusu karikatür Misvak dergisinin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken binlerce yorum yapıldı.

KURUŞİLER OLARAK DA BİLİNİYOR

Süleymancılarla AKP arasında gerginlik olduğu bir süredir tartışılan konular arasında yer alıyordu. Seçim süreçlerinde diğer cemaatlerin aksine Cumhur ittifakına desteğini açıklamayan Süleymancıların son yerel seçimden sonra çeşitli iddialarla gündeme gelmişti. Bazı iddialara göre Süleymancıların şu andaki mevcut lideri Alihan Kuriş’in “Yerel seçimde desteğimizi vermedik. Neler olduğunu gördüler” dediği ileri sürülmüştü.

Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaat üyeleri kendilerine Süleymanlılar demeyi tercih ediyor. Süleyman Hilmi Tunahan’ın kurduğu cemaat 2016 yılında Alihan Kuriş’in lider olmasıyla Kurişiler olarak da anılmaya başlanmıştı.