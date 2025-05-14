Boşanma Aşamasında Yine Dehşet: Kayınbiraderini Öldürdü

Hatay'ın Antakya ilçesinde boşanma aşamasındaki bir şahıs, kayınbiraderlerinin iş yerine giderek ortalığı kana buladı. Yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de ağır yaralandı.

Olay, 12 Mayıs gecesi Antakya'ya bağlı Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma sürecinde olan A.S. (23), yanında yeğeni B.Ç. (22) ile birlikte kayınbiraderi Ahmet Yıldırım'ın (23) çalıştığı iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine bıçaklarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına döndü.

Kavgada Ahmet Yıldırım göğsünün altından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli yerlerinden, enişte A.S. ise göğsünden bıçak darbeleri aldı. Kavgaya karışan B.Ç. de kasık bölgesinden yaralandı.

KURTARILAMADI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SUÇ MAKİNESİ!

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, enişte A.S.'nin daha önce kasten yaralama ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan toplam yedi suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA