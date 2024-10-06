Kayınbirader İle Enişte Kavga: 7 Kişi Yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde kayınbirader ile eniştesi arasında çıkan kavgada aynı aileden 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kayınbirader İle Enişte Kavga: 7 Kişi Yaralandı

İsmil Mahallesi’nde Tahsin K. ile eşinin kardeşi Mustafa Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışmanın ailelerinin de karışmasıyla kavgaya dönüşmesi sonucu Tahsin K, Mustafa Ç. ve 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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