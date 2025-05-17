Samsun’da ‘Laf Atma’ Tartışması Kanlı Bitti: 17 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda, bir pastane önünde gece saatlerinde yaşanan tartışma cinayetle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla sahildeki bir restoranda yemek yedikten sonra evine dönen Halil Oral (45), 9 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki B.K.E.Ü. ile ‘laf atma’ meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü., yanında taşıdığı bıçakla Halil Oral’ı kalbinden ve sırtından toplam 9 kez bıçakladı.

Ağır yaralanan Halil Oral, olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Denizde ve gemilerde çalıştığı öğrenilen Oral’ın cenazesi, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay sonrası kaçan B.K.E.Ü., polis ekiplerinin hızlı çalışmasıyla yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K.E.Ü., savcılık ifadesinde, “Yanımdaki kızlara laf attığı için tartışma çıktı” diyerek kendini savundu. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Kavak Kapalı Çocuk Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yaşanan cinayet mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Kaynak: İHA