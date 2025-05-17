Bungalov Tatili Faciayla Bitti! Havuza Düşen 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde tatil yapan bir ailenin dört yaşındaki çocukları, konakladıkları bungalovda havuza düşerek hayatını kaybetti.

KÜÇÜK ÇOCUKTAN ACI HABER

Muradiye Mahallesi’nde yer alan G.H. isimli tesiste kalan ailenin küçük çocukları ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü. Yaklaşık 10 dakika sonra çocuklarının evde olmadığını fark eden aile hemen aramaya başladı. Küçük çocuğun havuzda olduğu fark edilince hızlıca sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BUNGALOV RUHSATSIZ ÇIKTI

Acı olay sonrası yapılan incelemede, işletmenin 2024 yılı sonunda geçici ruhsatının iptal edildiği ve şu an geçerli bir ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, müşteri girişlerinin Kimlik Bildirim Sistemi’ne zamanında bildirilmediği gerekçesiyle işletme hakkında idari işlem başlatıldı.

BUNGALOVLAR GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Sapanca'daki bungalovlar geçtiğimiz haftalarda gizli kamera skandalıyla gündeme gelmişti. Kaldıkları odada gizli kamera bulan aile, konuyu mahkemeye taşımıştı. İşletme sahibi ve olayla ilgili bir kişi daha tutuklanırken, bungalovun ruhsatının olmadığı da ortaya çıkmıştı. İşletme süresiz olarak mühürlenmişti.

Kaynak: İHA