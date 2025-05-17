Korkunç Gerçek Kötü Kokuyla Ortaya Çıktı: İnşaatta Ceset Bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde, inşaat halindeki boş bir binada bir erkeğe ait ceset bulundu. Keçeciler Mahallesi Bozkurt Sokak’taki yapının çevresinde yaşayan vatandaşlar, içeriden gelen kötü kokular nedeniyle durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, binada hurdacılık yaptığı öğrenilen ve birkaç gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Urdemir’in cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemenin ardından Urdemir’in naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Konya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA