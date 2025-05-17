Prof. Dr. Celal Şengör Hakkında İddianame! 2 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım" sözleri nedeniyle "Türk Milletini Alenen Aşağılama" suçlamasıyla iddianame düzenledi. Şengör'ün 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "Türkiye uygarlıktan uzak bir ülkedir. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biridir. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım. Bugün Anadolu Türkü’nün ortalama IQ’su 86, normal bir insanın IQsu ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde resmen geri zekalı bir millet konumundasınız" demişti.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Şengör'ün bu sözleri nedeniyle "Türk Milletini Alenen Aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Şengör konuya ilişkin açılan soruşturmada verdiği ifadede sözlerinin hakaret amaçlı olmadığını, bilimsel verilere dayandığını söyledi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Prof. Dr. Celal Şengör'ün yargılanmasını başlanacak.

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Kaynak: ANKA

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