Bakan Kurum'dan Bursa'da Esnaf Ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyaretinde Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi’ni gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi" kapsamındaki çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, halkın öneri ve değerlendirmelerini de dinledi.

Ziyaret sırasında, bölge halkı ve esnaftan, yapılan düzenlemelerle ilgili olumlu geri bildirimler alındı. Proje çerçevesinde, toplam 19 bin metrekarelik açık alanda yeşil alanlar, sert zemin kaplamaları ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı’nı kapsayan alanda, tarihi miras yeniden hayat bulurken; Sağrıcı Sungur Mescidi ile Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi'nin restorasyonları da tamamlandı.

METRUK YAPILAR YIKILDI

Hanlar Bölgesi ve Ulu Cami çevresinde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Bu kapsamda, 6-7 katlı toplam 63 yapı yıkıldı.

Ayrıca, 500 araç kapasiteli, 4 katlı yer altı otoparkı inşasında sona gelindi. 12 bin 500 metrekarelik alana yayılan bu otoparkın, bölgedeki yoğun araç trafiğine çözüm getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA