Özgür Özel'den Dünya Çiftçiler Günü'ne Özel Mesaj: 'Çiftçiler Bu Topraklarda Yalnız Bırakılıyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ne özel bir mesaj yayınladı.

'ÇİFTÇİLER YALNIZ BIRAKILIYOR'

Üreticiyi destekleyen Türkiye’yi yeniden kurmayı hedeflediklerinin altını çizen Özgür Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var. Ama ne yazık ki, emeğinin karşılığını alamayan, mazotu, gübresi, tohumu ateş pahası olan çiftçiler bu topraklarda her geçen gün yalnız bırakılıyor. Biz bu düzeni değiştirmeye, üreticiyi koruyan, alın terini destekleyen bir Türkiye’yi birlikte yeniden kurmaya kararlıyız. Tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum.

Tarladaki buğdaydan sofradaki ekmeğe uzanan her lokmada bir çiftçinin alın teri, emeği, sabrı var. Ama ne yazık ki, emeğinin karşılığını alamayan, mazotu, gübresi, tohumu ateş pahası olan çiftçiler bu topraklarda her geçen gün yalnız bırakılıyor.



Biz bu düzeni değiştirmeye,… pic.twitter.com/L6AfMU5P0U — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 14, 2025

ÇİFTÇİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mayıs, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından 1984 yılında "Dünya Çiftçiler Günü" olarak belirlendi.

1946 yılında kurulan IFAP, dünya genelinde çiftçilerin haklarını savunmayı amaçlayan bir federasyondur. Türkiye de bu federasyonun üyelerinden biridir.

Kaynak: Haber Merkezi