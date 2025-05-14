İhraç İstemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na Sevk Edilmişti: CHP’li İnan Akgün Alp İçin Karar Verildi

CHP Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, uyarı cezası aldı.

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İhraç İstemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na Sevk Edilmişti: CHP’li İnan Akgün Alp İçin Karar Verildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, CHP Sarıkamış İlçe Kongresi’nde Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'e yönelik sözleri sonrası, 2024'ün Aralık ayında Parti Meclisi tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Alınan bilgilere göre, özlü ve yazılı olarak Kars İl Başkanı Uludaşdemir’den ve olaya şahit olan herkesten özür dileyen Alp’e geçen hafta Yüksek Disiplin Kurulu tarafından uyarı cezası verildi. Parti yetkilileri, Parlamentoda CHP Grubu'nun sandalye kaybetmemesi amacıyla sürecin sulh içinde çözülmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

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Kaynak: ANKA

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CHP İnan Akgün Alp
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