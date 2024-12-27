CHP'li İnan Akgün Alp, Partiden Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Sarıkamış İlçe Kongresi'nde İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile yaşadığı tartışma nedeniyle Parti Meclisi toplantısında oy birliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'li İnan Akgün Alp, Partiden Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Alp’in geçen hafta Sarıkamış CHP İlçe Kongresi'nde İl Başkanı ile yaşadığı tartışma nedeniyle disipline sevk edildiği öğrenildi.

CHP Parti Meclisi, bugün CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda geçen hafta sonu Kars Sarıkamış İlçe Kongresi'nde yaşanan tartışma da gündeme geldi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Toplantıda, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in İl Başkanı Onur Uludaşdemir’e yönelik ifadeleri eleştiri konusu oldu. Alp’in tartışmadaki ifadeleri nedeniyle disipline sevki oylandı. Parti Meclisi, oy birliği ile Alp'i kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Kaynak: ANKA

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