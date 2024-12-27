AKP'de Büyük Değişim Kapıda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamlesi Ne Olacak? İşte Kulislerdeki Tarih...

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası AKP iktidara geldiği günden bu yana ilk kez bir seçimden ikinci parti olarak çıktı. Seçim sonrası AKP cephesinde bir süre sessizlik hakim olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabinede değişiklik sinyali geldi.

Bu sinyalin devamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevi Kemal Memişoğlu'na; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise görevi koltuğun eski sahibi ve yerel seçimde AKP'nin İBB adayı olan Murat Kurum'a devretti.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Ankara kulislerinde ise sık sık bu değişimin devam edeceği konuşuluyordu. Gazeteci Bülent Aydemir, sosyal medya hesabından beklenen değişime ilişkin yeni iddialarda bulundu. Ocak ayının ikinci haftasını işaret eden Aydemir, kabinede 8-9 ismi kapsayan büyük bir değişim olacağını iddia etti.

Aydemir'in diğer iddiaları ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı kabineden çıkan bazı isimleri, şubat ayındaki kongreden sonra parti yönetimine alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilik ve değişim hareketinde siyasi tabanda/halkta karşılığı olan, liyakatli isimlere görev vermeyi planlıyor."

Kaynak: Haber Merkezi