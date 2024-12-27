Bakanlıktan İzin Çıktı: DEM Parti İmralı'ya Gidiyor

DEM Parti'nin İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldi. Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti heyetinin yarın ya da pazar günü İmralı'ya gideceği bildirildi.

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Bakanlıktan İzin Çıktı: DEM Parti İmralı'ya Gidiyor

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi. DEM Partili Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, hava durumuna bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı'yı ziyaret edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de Meclis'te terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılmasına ilişkin yaptığı çağrıyla başlayan süreçte ilk somut adım atılıyor. Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'daki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret için yaptığı başvuruya olumlu dönüş yaptı.

DEM Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre; TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'a sözlü olarak iletilen iznin ardından heyet, hava durumuna bağlı olarak yarın ya da pazar günü İmralı'yı ziyaret edecek.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISIYLA BAŞLAMIŞTI

MHP lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de yaptığı grup konuşmasında, Öcalan’ın terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini duyurması halinde bazı yasal düzenlemelerin önünün açılabileceğini söylemişti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Bahçeli’nin çağrısına yanıt olarak, barış sürecine katkıda bulunma amacıyla Öcalan’la görüşmek istediklerini açıklamıştı. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı’na İmralı'ya gitmek için başvuru yapılmıştı.

Başvuruya olumlu yanıt bugün geldi. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yarın ya da Pazar günü İmralı'ya giderek terör örgütü PKK lideri Öcalan'la görüşecek.

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Kaynak: ANKA

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