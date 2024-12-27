İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’dan 'Buca Cezaevi' Yorumu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, basın mensuplarının Buca Cezaevi alanı hakkında sorularını yanıtladı. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alanın hem kurumların hem de halkın kullanılmasına açılacak aktif bir kamusal alana dönüştürülme önerisine karşı eleştirilerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya yanıt verdi.

Tugay, “Mantıklı olduğumuzu düşünüyorum. Atilla Bey, İller Bankası ile nasıl bir şey içinde bilemiyorum. Biz o konuda İller Bankası ile muhatabız. Kendisi daha önce hiçbir görüşmemizde bulunmadı. İlgisini ve bilgisini bilmiyorum, ne kadar dahil bu konuya. Biz, İller Bankası ve Bakanlığı tabii ki muhatap alarak teklife verecekleri cevabı bekliyoruz. Mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok yapıcı bir tavırda olduğumuza inanıyorum” dedi.

'ORASI TAMAMEN RANT ALANI OLAMAZ'

Başkan Tugay, “Ancak cevap vermekte geciktiler. Bir taraftan yürüyen hukuki bir süreç var. Belki onu bekliyor olabilirler. Biz, bir an önce alanın o kötü görüntüsünden kurtulmasını, insanların aktif kullanacağı bir sosyal alana dönüşmesini istiyoruz. Orası tamamen bir rant alanı olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. İller Bankası’nın o konuda ısrarlarından vazgeçeceğine inanıyoruz. Bir an önce orayı kullanılacak bir alan haine çevirmek en önemli dileğimiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA