DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan 'İmralı Ziyareti' Sorusuna Yanıt: 'Adalet Bakanlığı Neyi Bekliyor, Biz de Anlamadık'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile DEM Parti heyetinin ne zaman görüşeceğine ilişkin sorusuna "Mesele kimin gideceği değil oradan ne söylendiği, bu tartışmalara bu sürece nasıl katkı yaptığı bizim için önemlidir. Adalet Bakanlığı'na sormak gerekir onlar neyi bekliyor onu biz de anlamadık" diye yanıt verdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için verdikleri dilekçenin ne aşamada olduğunu sorusuna yanıt veren Bakırhan, "Adalet Bakanı her seferinde bir şey söylüyor. 'Bütçe görüşmelerini bekliyoruz' demişti. Artık bir an önce bu oyalamadan vazgeçmeleri, oranın kilidini açmaları gerekir" dedi.

Bakırhan, "Yeni süreç başlar mı?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Parti olarak bu tartışmaların bir sürece evrilmesini canıgönülden istiyoruz. Bir samimiyet varsa neden bir sürece dönüşmesin."

Kaynak: ANKA