DEM Parti'den İmralı Ziyareti Açıklaması: Bize Dönüş Olmadı

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'teki basın toplantısında, Meclisin bir yıl boyunca halk için bir şey yapmadığını öne sürdü, bu süre içinde Meclis'te görüşülen kanun tekliflerini eleştirdi.

Narin Güran cinayeti, "yenidoğan çetesi" ve kadın cinayetleri üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonlarının çalışmalarına tepki gösteren Temelli "Araştırma komisyonları, kurulmuş olmak için kurulmamalı, işlevini yerine getirmeli" ifadesini kullandı.

'DURUM ÜMİTVAR DEĞİL'

2025 yılı bütçesinin "halkın hiçbir derdine çare olamayacağını" söyleyen Temelli şöyle konuştu:

"2025 yılı, 2024 yılından çok daha zor geçecek. Bütçe rakamları bunu bize gösteriyor. Özellikle yoksul halkımız ve emekçiler için bütçenin vadettiği durum hiç ümitvar değil. Halkın hiçbir ihtiyacının, gereksiniminin, derdinin çözülemeyeceği, yapısal sorunların çözülemeyeceği bir bütçe bizi bekliyor."

'RESMİ DÖNÜŞ YOK'

Bir gazetecinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın tutulduğu İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin sorusu üzerine Temelli şu yanıtı verdi:

"Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hâlâ söz konusu olmadı."

Kaynak: AA