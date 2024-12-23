Kubilay'ın Anmasına Katılan AKP'li Başkana Soğuk Duş: Üç Gün Önce Katilinin Türbesindeydi

23 Aralık 1930'da İzmir’in Menemen ilçesinde cumhuriyet karşıtı bir grup tarafından başlatılan kalkışmada öldürülen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay için düzenlenen anma töreninde gergin anlar yaşandı.

KUBİLAY’IN KATİLİNİN TÜRBESİNE GİDİP DUA ETTİ

Üç gün önce Kubilay'ın katili, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili'nin türbesine ziyaret gerçekleştiren AKP'li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, türbede dua ettiği fotoğrafı ‘Ya Allah Bismillah’ notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

BUGÜN DE KUBİLAY’IN ANMA TÖRENİNE KATILDI

Bugün de asteğmen için yapılan törene katılıp anıtına çelenk bırakan Pehlivan, saygı duruşunda bulundu; ellerini açıp dua etti.

Üç gün önceki ziyaret Menemen’de tepkiyle karşılanırken, bugün anma törenine katılan Pehlivan’a yönelik tepkilerin dozajı yükseldi.

Törene katılan vatandaşlardan biri, direkt olarak belediye başkanına "Burası ahlaklıların yattığı yer, iyi bak Aydın Pehlivan. Burası Esad Erbili’nin türbesi değil" sözleriyle tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL PEHLİVAN’A YÜKLENDİ ÖZELEŞTİRİ YAPTI

Törende konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeminde de Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan vardı.

Pehlivan'ın Erbili'nin türbesine giderek vicdanları sızlattığını, bugün de hiçbir şey olmamış gibi törende çelenk bıraktığını ifade ettik sonra konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"O görüntüde bulunan birinin orada mı burada mı daha samimi olduğunu Menemenlilere bırakıyorum. Hepimize ders olsun ki, genel başkan olarak bana, il başkanına, milletvekillerine ders olsun ki, 31 belediye başkan adayımızdan 29’unun seçildiği bir atmosferde biz Menemen’de o çelengi koyacak bir CHP’li seçemiyorsak bu ayıp da bize yeter.

Bunun özeleştirisini ben veriyorum. Menemen’de bütün Atatürkçüler versin. Ve ant olsun ki o çelengi Atatürk’ün kurduğu partiden birisi gelip de Menemen halkı adına koyana kadar içimin bir yerinde bir ateş hep yanacak. Sizin de yansın. Bundan sonra kimse bu kadar büyük bir hatayı yapmasın."

Kaynak: Haber Merkezi