Devlet Bahçeli'den Görüşme Öncesi Kritik Mesajlar: 'İmralı' Çağrısını Yineledi, CHP'ye Yüklendi

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Sertifika Töreni'nden konuştu.

MHP lideri Bahçeli, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen DEM Parti-İmralı görüşmesi öncesi kritik mesajlar verdi.

İMRALI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Bahçeli, "Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye kabuğunu kırmış, bölgesel ve küresel kuvvet dengesini ters çevirmiştir. Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar, ağızlarını yalan için açanlar, her meseleyi saptırmak için konuşanlar esasta siyasetin konusu değillerdir. Bunlar patolojik vakalardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin, demokrasiye değer katması, beyhude bir beklentidir.

- Türk milleti, tarihi müktesebatıyla birleşmiş, jeopolitik mirasıyla kenetlenmiştir, yüksek hedeflere kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kapasite ve karakterine dayanan Türkiye Yüzyılı vizyonu böylesi bir düşünce temelinde oturmuştur.

- Ürkekliği kabul etmiyoruz. Bireysel çıkarları öne almıyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Kardeşliğin, kalleş tertiplerle tahribine müsaade etmiyoruz.

- Sevgide buluşalım, hoşgörüde uzlaşalım, anlayış ve saygı çerçevesi altında toplanalım. İstikbalin yol haritasını gönül ortaklığıyla çizelim. Gelecek nesillere güvenlik, küresel liderliğe gözünü dikmiş bir Türkiye’yi emanet olarak tevdi edelim. El ele verirsek, elin oyunlarını ve uşaklarını aramıza sokmayız.

- Kalıcı diyalogları başlatmadan bitiren sabitleşmiş ön yargıları, görüşme ve temasları zehirleyen değersiz tartışmaları, hiç hesapta yokken incinen gururları, endişe ve kıskaçlıkları, olgun, anlayışlı bir anlayışla telafi etmek mümkündür. Birlikte beraberce, huzur ve kardeşlik içinde yaşamanın akla yatkın başka bir yolu da yoktur.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİ CUMHUR İTTİFAKI'YIZ"

- Hadiselerin oyuncağı değil, tuzakları bozan dava neferleriyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Türkiye'nin güvencesi Cumhur İttifakı'yız. Sipariş telkinlere sonuna kadar kapalıyız. Hür ve bağımsız vicdanımızla ayırmayı ve bölmeyi reddeden siyasetimizle millete hizmet için tutuşuyoruz.

- Suriye'de 13 yıldır devam eden iç çatışma, yerini bir gerçekliğe bırakmıştır. Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması Suriye halkının layık olduğu mertebelere ulaştırması yegane dileğimizdir.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEK SURİYELİLERDİR"

- Suriye'nin geleceğine karar verecek Suriyelilerdir. Ancak bu karar sürecinde samimi, dostane ve yapıcı şekilde Türkiye'nin paylaşacağı çok şey olduğu ortadadır. Suriye'nin demokrasiye intikali ile birlikte Türkiye her türlü katkıyı vermeye hazırdır.

- Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek, ardından anayasa hazırlığıyla beraber siyasi partilerin kurulup seçimlerin yapılması intikal edecektir.

- Maalesef ki Esad rejiminin karanlık sayfaları açıldıkça gün yüzüne korkunç vakalar çıkmaktadır. Hapishanedeki insani felaketler hepimizin yüreğini titretmiştir.

"ESAD LAHEY'DE CANİ NETANYAHU İLE BİRLİKTE YARGILANMALIDIR"

- Dost ve kardeş Suriye halkı zulümden çok çekti. Masumların hesabı katil Esad’dan sorulmalıdır. Ve bu alçak Lahey’de cani Netanyahu ile birlikte en yakın sürede yargılanmalıdır. Baas vandallığı 54 yıl boyunca zulüm olup halkın üzerine yağmıştır.

"CHP SİYASETİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

- Geçiş yönetimine terör örgütü yaftası vurmak, sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan sızma Esad lobisinin bir uydurmasıdır. CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir. CHP’nin gayri milli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP siyaseti iflas bayrağını çekmiştir.

- CHP’nin siyaseti Türkiye’ye karşı siyasettir. ABD’nin yeni başkanı Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını hırçın şekilde saptırıp, kıskançlıktan deliye dönen CHP genel başkanı, yarım adamdır.

"TEK BİR TERÖRİST SINIRLARIMIZDA NEFES DAHİ ALMAMALIDIR"

- Suriye’de PKK/YPG’ye yer olmamalıdır. Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışı edilmelidir. Tek bir terörist sınırlarımızda nefes dahi almamalıdır. Artık bölücü teröre tahammülümüz asla yoktur. Teröristler elini kolunu sallayarak hiçbir yerde dolaşamayacaktır.

"DEM PARTİ TÜRKİYE PARTİSİ OLMA YÖNÜNDE YÜRÜMELİDİR"

- Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir. İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lağvedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır.

- Terör örgütü için sona gelinmiştir. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir.

- İç cephesini tahkim eden Türkiye’nin yapacağı pek çok şey vardır. İsrail’in korsan yayılmacılığı durdurulmalı. Golan Tepeleri’nden çekilmediği takdirde geniş bir yaptırım ve mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Siyonist barbarlık Türkiye’nin daha fazla sabrını zorlamaktan uzak durmalıdır. Bu en azından kendisi için hayırlı bir adım olacaktır. Şam’a gözünü diken Tel Aviv’de Kudüs’te Osmanlı şamarını yiyeceğini hiç kimse unutmamalıdır. Şam güvendeyse, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi