Bahçeli'den İmralı Sürecine İlişkin Değerlendirme: Yüzüğünü İşaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme talebi hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, "Görüşlerimizde değişiklik yok, bu görüşmenin yapılmasında yarar var” dedi. Yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur" ifadesini kullandı.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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DEM Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı ziyaretine onay verdiğini ve 10 gün içinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ziyaret gerçekleşebileceğini iddia etmişti. Pervin Buldan ise şu anda bir onay olmadığını ifade etmişti.

Bahçeli, 2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin soruya Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var" dedi.

YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERDİ

Yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "2025’e giriyoruz, ve dikkat edilirse yüzüğümde de yeni yüzyıl yeni Türkiye diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum karar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" ifadelerini kullandı.

'İmralı-DEM Parti Ziyaretine Onay' İddiası... İlk Açıklama Geldi'İmralı-DEM Parti Ziyaretine Onay' İddiası... İlk Açıklama GeldiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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