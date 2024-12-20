'İmralı-DEM Parti Ziyaretine Onay' İddiası... İlk Açıklama Geldi

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında başlattığı yeni çözüm süreci başlıyor. Konuya ilişkin kulislere yansıyan bilgilere göre, yılbaşından önce ilk heyetin İmralı’ya gideceği iddia edildi.

Bölgesel gelişmeleri değerlendiren DEM Partili yetkililer başlatılan yeni çözüm sürecinin Suriye’deki gelişmeler ile bağdaştırılmasının hatalı olacağını ifade ederken "Ayrıştırmak da mümkün değil ama başlatılan süreç, Suriye’de yaşanan gelişmelerin nedeniyle olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ONAY VERDİ' İDDİASI

MHP Lideri Bahçeli’nin başlattığı yaklaşımın çok kıymetli olduğunun altını çizen DEM’li yetkililer, İmralı görüşmeleriyle başlayacak yeni sürece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı olduğunu bildirdi.

İMRALI HEYETİNDE KİMLER OLACAK?

Adalet Bakanlığı’na verilen dilekçeye önümüzdeki hafta onay verilmesinin beklendiğini ve haftaya İmralı ziyaretinin gerçekleşeceğine de dikkat çeken DEM’li kaynaklar, “İlk heyetin 2 kişi olması bekleniyor” dedi.

Geçmiş tecrübeleri ve katkıları nedeniyle isimlerin DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan olmasının beklendiğini de dikkat çeken DEM’li kaynaklar, “Bu ziyarette resim netleşecek. Bundan sonraki heyetlerde sayı ve isimler değişecektir” diye konuştu.

'İRTİBAT HİÇ KESİLMEDİ'

2025 yılının başından itibaren sürece ilişkin partinin daha net cümleler kuracağını ve barış görüşmelerinin birkaç ay içinde bir sonuca bağlanabileceğini de vurgulayan DEM’li yetkililer, “Daha önceki çözüm süreci sonrasında da İmralı ile devlet arasında görüşmeler asla kesilmedi. Her iki tarafta zaman zaman temasa devam etti” dediler.

Sürece dair yılbaşından önce daha net cümleler kurulabileceğini söyleyen DEM’li yetkililer, sürecin iyi yolda ve kesintisiz ilerlemesinin ilk ziyarette Abdullah Öcalan’ın vereceği mesajlara bağlı olacağını ifade etti.

Bahçeli’nin bugüne kadar iktidarın Kürt halkı için kullandığı “Kürt kökenli vatandaşlar” söylemini, “Kürt kardeşlerim, Kürt vatandaşlar” deyimini kullanmasının tarihi bir önemi olduğu ifade eden DEM’li kaynaklar, “Barış ve kardeşlik için tarihi bir fırsat penceresi araladığı görüşündeyiz” dedi.

Öte yandan Gazete Pencere'ye konuşan Pervin Buldan ise "Bize herhangi bir onay bildirim gelmedi. Söz konusu bilgiyi biz de basından duyduk" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi