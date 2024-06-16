CHP'den kanun teklifi: Kars’ın adı 'Gazi Kars' olsun

Kurtuluş savaşındaki mücadele ve direnişler nedeniyle Maraş, “Kahraman”; Antep, “Gazi”; Urfa da “Şanlı” unvanlarını aldı. Osmanlı Rus Savaşı’nda elde ettiği zaferler nedeniyle Kars’ın Zafer Madalyası aldığını hatırlatan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp Meclis Başkanlığı'na, “Kars" ilinin adı "Gazi Kars" olsun” teklifi verdi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Meclis’te bunun gerekçesini açıklayan Alp, şöyle konuştu:

“1855 yılında Kırım Savaşı’nda Ruslar Kars’ı 3 defa kuşattı, Karslılar şehri teslim etmedi, 9 bin kişiyle direndi, 54 bin kişilik Rus ordusunu yendi. Sultan Abdülmecid iltifatname gönderdi, şehre 'Gazi' unvanı verdi. Gazi madalyamızı gösteriyorum, aslı da İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Kars ilinin adının 'Gazi Kars' olarak değiştirilmesi için kanun teklifi verdim. Şehrimin hakkı olan 'Gazili' unvanını geri istiyorum."