'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten Soruşturma Başlatılmıştı... Hüseyin Baş İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında istenen ceza belli oldu. Hüseyin Baş hakkında 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

'Cumhurbaşkanı'na Hakaret'ten Soruşturma Başlatılmıştı... Hüseyin Baş İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Baş hakkında hazırlanan iddianamede, zincirleme şekilde ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu aktarıldı. Baş’ın sarfettiği sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu ifade edildi.

HÜSEYİN BAŞ'TAN AÇIKLAMA

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Benden bu kadar korktuğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA-ANKA

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