CHP'ye 'Şaibeli Kurultay' Soruşturmasında Kritik Gelişme: 9 Vekilin Dosyası Ayrıldı, Aralarında Özel de Var
CHP'ye başlatılan 'şaibeli Kurultay' soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. CHP lideri Özel'in de aralarında bulunduğu 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı.
CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu 9 milletvekilinin dosyaları ayrıldı.
Başsavcılık, kurultay esnasında parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.
Dosyaları ayrılan milletvekilleri hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği bildirildi.
Kaynak: AA