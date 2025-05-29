Kastamonu'nun Her Köşesine Ekildi! Sayısı 70 Bini Aştı... Renk Renk

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde her köşeye ekilen kadife çiçeklerinin sayısı 70 bini buldu. Çiçeklerle renklenen ilçede yapılan peyzaj çalışması vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kastamonu'nun Her Köşesine Ekildi! Sayısı 70 Bini Aştı... Renk Renk

Taşköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanını 70 bin kadife cinsi çiçeklerle renklendirdi.

İlçenin giriş noktalarından parklara ve yeşil alanlara kadar her köşeye ekilen çiçekler büyük beğeni toplarken, peyzaj çalışması hem ilçenin estetik görünümüne katkı sağladı hem de vatandaşları mutlu etti.

'İLÇEMİZİ RENKLENDİRİYORUZ'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Taşköprü her geçen gün daha da güzelleşen, gelişen bir ilçe olma yolunda ilerliyor. Bu güzellikleri her alanda hissettirmek istiyoruz. İlçemizin girişlerinden başlayarak parklarımızı ve yeşil alanlarımızı çiçeklerle renklendiriyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: AA

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