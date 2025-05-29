Kuş Cenneti'ne Kamyon Kamyon Çöp Dökmüşler!

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma başlattı. Belediye ekipleri, bölgeye kaçak olarak dökülen moloz ve çöpleri temizledi.

Kuş Cenneti'ne Kamyon Kamyon Çöp Dökmüşler!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda doğa koruma projesinin hayata geçirileceği açıklanan Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan ve dünyanın en önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde yer alan Milleyha Kuş Cenneti'nde temizlik çalışması yaptı.

Kuş Cenneti'ne Kamyon Kamyon Çöp Dökmüşler! - Resim : 1

YUMURTALAR KORUNDU

Ekipleri tarafından sulak alan içerisine kaçak olarak dökülen molozlar kaldırılırken, sahil bölgesindeki de çöp ve atıklar da toplandı. Kuş cennetinin sahil bölgesinde yürütülen çalışmalarda nesli tehlike altında olan yeşil deniz kaplumbağaları (chelonia mydas) ve iribaş kaplumbağaların (caretta caretta) yumurtlama döneminde olması nedeniyle yuvalara zarar vermemek için araç kullanılmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Hatay'ın tanıtımına ciddi katkı sağlayan doğal ve kültürel miras konumundaki alanların korunması için çalışma ve projelerin il genelinde sürdürüleceğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

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