Kastamonu'yu Sağanak Vurdu! Üretim Felç Oldu
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak hayatı felç ederken, su baskınları nedeniyle Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim durduruldu. Fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak sonrasında sel meydana geldi.
SU BASTI
İlçe genelinde etkili olan sağanak, özellikle Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ni vurdu. Yollarda su birikintileri oluşurken, pek çok fabrikada su baskınları meydana geldi.
ÜRETİM DURDU
Tosya Belediyesi ekipleri, fabrika ve yollardaki suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin üretimi durduruldu. Sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında da su seviyesi yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.
Kaynak: DHA
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