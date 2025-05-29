Balıkesir'de Dev Operasyon: 30 Kişi Yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında firari şahısların yakalanması için geçtiğimiz gün 07.00-17.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak 112 ekip, 340 personelin katılımı ile denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 05-10 yıl hapis cezası olan 7 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 23 şahıs, ifadeye yönelik aranan 22 şahıs olmak üzere toplamda 52 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

52 şahıstan hapis cezası bulunan 30 şahıs cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA