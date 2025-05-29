Örgütlü Suçlar ve Terör Maddeleri Geri Çekildi: İnfaz Düzenlemesinde İkinci Perde Eylüle Kaldı

İnfaz Kanunu’na ilişkin düzenlemeleri içeren pakette, örgütlü suçlara yönelik tartışmalar nedeniyle çıkarılan maddelerin değerlendirmesinin tatil sonrasına bırakıldığı öğrenildi. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin atılacak adımları da kapsayacağı belirtilen paketin ikinci bölümünün, eylül-ekim aylarında çıkarılması planlanan düzenlemeler arasında yer alacağı öğrenildi.

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Örgütlü Suçlar ve Terör Maddeleri Geri Çekildi: İnfaz Düzenlemesinde İkinci Perde Eylüle Kaldı

ÜNSAL ERGEL

AK Parti tarafından uzun süredir üzerinde çalışılan İnfaz Kanunu düzenlemesinin ilk bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulurken, paketin ikinci bölümünün ise eylül-ekim aylarına ertelendiği öğrenildi. Özellikle örgütlü suçlar ve terör suçlarına ilişkin tartışmalı düzenlemelerin bu ertelemede belirleyici olduğu ifade ediliyor.

30 maddelik ilk kısmı TBMM Başkanlığı’na sunulan İnfaz Kanunu teklifinde, toplumsal beklentilere kısa vadede yanıt verebilecek maddelere öncelik verildi. Ancak özellikle 'Terörsüz Türkiye' vizyonu kapsamında atılacak adımları içermesi beklenen bazı düzenlemeler, daha geniş bir değerlendirme sürecine bırakıldı.

AK Parti ve MHP’li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, muhalefet partilerinin hukukçularıyla yürütülen temaslarda birçok konuda değişiklik talebi gündeme geldi. Bu talepler arasında infaz süreleri, denetimli serbestlik koşulları ve cezanın infazında iyileştirmeye yönelik öneriler öne çıktı. Ancak kamuoyunda yaratacağı etki, toplumsal hassasiyetler ve hukuki sonuçlar açısından bazı maddelerin etkili bir analizinin henüz tamamlanmadığı belirtildi.

AK Parti kurmayları, “Hazırladığımız kanun toplumsal beklentilerin bir kısmını karşılamak üzere ilk etapta Meclis’e sunuldu. Ancak özellikle örgütlü suçlar ve terör suçlarına yönelik hükümler, toplumda yaratacağı yankı ve Anayasa Mahkemesi’ne olası bireysel başvurular dikkate alınarak yaz boyunca detaylı şekilde yeniden ele alınacak” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ ENDİŞESİ GERİ ÇEKME NEDENİ OLDU

Edinilen bilgilere göre, pakette yer alan ve örgütlü suçlar ile terör suçlarını da kapsayan iki önemli madde son anda teklif metninden çıkarıldı. Gerekçe olarak, bu maddelerin yazım biçimi itibarıyla doğrudan ifade edilmese bile FETÖ hükümlülerini de kapsayabileceği ihtimali gösterildi. Bu durumun, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak olası başvurularla farklı sonuçlar doğurabileceği değerlendirildi.

Söz konusu maddelerin, terör ve örgütlü suçlar konusunda “istisna” kavramının yeniden tanımlanmasını içerdiği, bu yönüyle bazı hükümlülerin erken tahliyesinin önünü açabileceği ileri sürüldü. AK Parti kaynakları, bu konudaki düzenlemelerin toplumda yaratacağı etkilerin analiz edilmeden hayata geçirilmesinin “siyasi risk” oluşturabileceğine dikkat çekti.

YENİ YASAMA YILI BELİRLEYİCİ OLACAK

İnfaz düzenlemesinin ikinci bölümünün, Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte tekrar gündeme geleceği ve eylül-ekim aylarında TBMM’ye sunulacağı belirtiliyor. Bu süreçte, hem muhalefetle istişarelerin sürdürülmesi hem de sivil toplumdan gelen önerilerin dikkate alınması planlanıyor.

AK Parti cephesi, hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ve infaz sisteminin hem sadeleştirilmesi hem de rehabilitasyon amacına uygun hale getirilmesi için kapsamlı bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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