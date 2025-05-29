DEM Parti'den 'İnfaz Paketi'ne İlk Yorum, 'Dağ Fare Bile Doğurmadı'

AKP’nin kamuoyunda merakla beklenen ve ‘İnfaz Paketi’ olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Meclis’e sunmasının ardından DEM Parti cephesinden ilk açıklama geldi.

Halk TV’de açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, paketin detaylarının açıklanmasının ardından kamuoyunda ‘dağ fare doğurdu’ yorumlarına atıfta bulunarak, “Bu sefer dağ fare bile doğuramadı. Bu yargı paketi toplumun beklentilerine ya da diğer konulardaki gelişmelere uygun bir şekilde karşımıza gelmedi maalesef” ifadelerini kullandı.

'KEŞKE DAĞ FARE DOĞURMUŞ OLSAYDI'

AKP’nin düzenlemeye ilişkin toplumdaki cezasızlık algısı ve FETÖ mahkumları ile tereddüdü olduğunu belirten Temelli, Keşke dağ fare doğurmuş olsaydı, derdik ki: “Ya, bir fare var en azından.” Hani başlamak için bir umut. Yok öyle bir şey. Burada anlaşılan şu ki, iktidarın risk olarak gördüğü şeyler, öyle riskler ki adım atmalarına engel oluyor” dedi.

Temelli, açıklanan pakete ilişkin bir dizi eleştiri getirmesinin ardından, toplumun hayal kırıklığı yaşadığını söyledi ve “Şu anda cezaevinde olan 417.000 kişi var. Bu yasayı bekleyen milyonlarca insan var. Hem cezaevi yakını olanlar hem de şu anda cezaevi dışında olup cezası bulunan, çeşitli nedenlerle mağdur olan insanlar var. Bütün bu beklentiler şimdi boşa düştü” dedi.

Kaynak: Halk TV