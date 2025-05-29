Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye 'Yolsuzluk' Göndermesi: 'En Sevdikleri Yeşil Franklin Yeşili'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni programında konuştu. Erdoğan, İstanbul'un fethini tebrik ederek başladığı konuşmasında İstanbul'a 4 yeni millet bahçesi açılacağını söyledi. Bu şekilde İstanbul'un daha fazla yeşil alana sahip olacağını belirten Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmayı işaret ederek CHP'ye yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a her geldiğinde içini heyecan kapladığını söyleyerek gençlerinde kendisini mutlu ettiğini dile getirdi ve "Birazdan yapımı tamamlanan millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceğiz. 4 yeni millet bahçesini İstanbul'a kazandırıyoruz. İstanbul için şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'FETİH AZİM VE İNANÇLA OLDU'

İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü işaret eden Erdoğan, "1453'te muzaffer bir komutan inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir orduyla birlikte İstanbul'u fethetti. 53 gün süren kuşatma, henüz 21 yaşındaki Fatih'in liderliğinde göz kamaştıran büyük bir zaferle neticelendi. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle yad ediyorum. Allah onu fetheden askerden, komutandan da razı olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un fethinin her şeyden önce azmin ve inancın zaferi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Tahta geçer geçmez Fatih hummalı bir çalışmaya girişti, aşılmaz denilen İstanbul surlarını aşmak için yeni toplar döktürdü. Topları önce Edirne'de denedi sonra İstanbul'a taşıdı. Gemileri karadan yürüten Fatih müjdelenmiş bir fethi adım adım inşa etmişti. Şahi adı verilen bu yeni toplar kuşatmanın seyri değişmişti. 29 Mayıs'a gelindiğinde İstanbul artık ebediyen bizimdir" diyerek İstanbul'un fethini tebrik etti.

'UMARIM MUHALEFET ŞEHRİ SEVMEYİ ÖĞRENİR'

CHP'nin "Zulüm 1453'te başladı" ifadesini kullandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliği, milletimizi kardan aydınlık geleceğe taşıyor. TEKNOFEST gençliği ecdanın izinde ufuklar açıyor. Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizler inşa edeceksiniz" şeklinde konuştu ve TEKNOFEST gençliğine güvendiğini belirtti.

Bugün Beykoz Millet Bahçesi ile birlikte 4 yeni millet bahçesinin hizmete açıldığını ve şehirde yeşillik alanların arttığını anlatan Cumhurbaşkanı, "Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim umarım onlar da sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz'ın mavisini Beykoz'un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi