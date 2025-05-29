Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Mayıs' Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı, paylaşımında "Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '29 Mayıs' Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında Fatih Sultan Mehmet'e minnet vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum" ifadesini kullandı.

BİR HADİS DE PAYLAŞTI

Erdoğan paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile fethin tasvir edildiği bir görsele de yer verdi.

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Kaynak: AA

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