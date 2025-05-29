Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tarihi Uğurlama: Osman Gazi Yola Çıktı

Ahırkapı Demir Sahası'ndan saat 11.00’de hareket eden Osman Gazi isimli yüzer üretim platformu, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Dolmabahçe Sarayı önüne ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleşen törenin ardından, platform Karadeniz'e doğru yola çıktı. Boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat sürmesi bekleniyor. Platformun 1 Haziran’da Filyos Limanı’na varması planlanıyor.

GÖREVE 2026'DA BAŞLAYACAK

Sakarya Gaz Sahası’nda doğal gaz üretim kapasitesini iki katına çıkaracak olan Osman Gazi platformunun aktif görevi 2026 yılında başlayacak. 20 yıl sürecek bu görev boyunca platformun Karadeniz’deki enerji üretimine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Platformun günlük maksimum doğal gaz işleme kapasitesi 10,5 milyon metreküp, gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp olarak açıklandı. 298,5 metre uzunluğunda, 56 metre genişliğinde ve 29,5 metre yüksekliğinde olan bu dev yapı, 140 kişilik mürettebat kapasitesine sahip.

ANA HATLA KARAYA BAĞLANACAK

Platformda işlenen doğal gaz, deniz altından uzanan 161 kilometrelik ana boru hattı aracılığıyla karaya ulaştırılacak. Buradan ulusal şebekeye aktarılacak gaz, kullanıma hazır hale getirilecek. Gelecek yılın ortasında faaliyete geçmesi planlanan platform sayesinde Karadeniz’deki mevcut doğal gaz üretimi günlük 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız. Platform 2026 yılında Sakarya gaz sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Karadan 161 kilometre uzaklıkta, adeta bir fabrika gibi çalışarak doğal gaz işleyecek. Halihazırda günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına, yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. Filomuza yeni katılan Osman Gazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ‘OSMAN GAZİ’ PLATFORMU UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İlk Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 'Osman Gazi'yi, Dolmabahçe Sarayı'ndan Karadeniz'e uğurladı.

Kaynak: Haber Merkezi