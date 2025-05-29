9 Farklı Kanun, 30 Madde... 'İnfaz Düzenlemesi' Meclis'te, Paketin İçeriğinde Neler Var? İşte Detaylar

‘İnfaz Paketi’ AKP tarafından bugün 15.00'te Meclis'e sunuldu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler bugün 15.00’te AKP Grup Başkanlığı fuaye alanında Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Söz konusu düzenlemenin kanunlaşmasıyla üç yıldan az cezası kalan 50 bine yakın hükümlünün tahliye edilebileceği öngörülürken, bu hükümlülerin cezaevi gözlem kurulları tarafından belirleneceği ve iyi halli olmayanların cezaevinden çıkamayacağı kaydediliyordu.

İlk olarak önceki gün DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Meclis’te ziyaret etmişti. Sonrasında da sırasıyla önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederken ardından DEM Parti heyeti Meclis’te AKP’yi ziyaret etmişti. Bu trafik sırasında başta infaz düzenlemesi olmak üzere gündemin sıcak başlıkları görüşülmüştü.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 'İnfaz Paketi'ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Katılımcı bir anlayışla, hakim ve savcılarımızın, baro görevlilerimizin katılımıyla beraber uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz.

Hukukun üstünlüğünü esas alan adalet anlayışıyla önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Bu kanun teklifi yalnızca bir başlangıç.

Mahkumun cezaevi koşulları içerisindeki uyumu ve koşullu salıverilme hükümleri kapsamındaki onurlu süreci de burada desteklemek istiyoruz.

Bu kapsamda” Teklifimizde 9 farklı kanunda değişiklik ya da düzenleme getiriyoruz. İnfaz adaletinin sağlanması başta olmak üzere, caydırıcılığın sağlanması ve toplumumuzun trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasıyla toplumdaki huzurun güçlendirilmesini amaç ediniyoruz.

Koşullu salıverilme tarihine kadar geçirmesi gereken sürenin en az 10’da birini ceza infaz kurumunda geçirmesini sağlamak istiyoruz. Cezanı etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.

Cezası az olan, kamuoyunda yatarı olmayan şeklinde ifade edilen durumlarda da 2 yılın altındaki cezalarda, 1 yıllık denetimli serbestlik içerisindeki dönemin 5 günden aşağıda olmamak üzere 10’da birini ceza evinde geçirmesini sağlamak istiyoruz.

Konutta infaz konusunda; kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş bakımından bu süreyi 1 yıldan 3 yıla çıkarıyoruz. 80 yaşını bitirmiş bakımından 6 yıl hapis cezasının konutta infazına imkan tanıyoruz.

Hastalık nedeniyle ağırlaştırılmış haricinde adli tıp raporuna göre mahkumlarla ilgili daha insani koşullarda sağlık ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için konutta infaz şartlarını getiriyoruz.

Çocuk hükümlülerin infazına, çocuk kapalı infaz kurumlarına başlanmasına, iyi halli çocukların olumlu raporuyla eğitim evlerine gönderilmesini amaçlıyoruz. Büyükşehirlerde farklı öldürme olayına karışan çocukların daha korunaklı, bir daha suç işlememe konusunda eğitim evleri içinde farklı eğitim modelleriyle bu konuyu genişletmiş oluyoruz.

Kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla cezaların artırılmasını önerdik. Suç ve ceza adaletinin sağlanması, kamu düzeni ve cezasızlık algısının düzeltilmesini amaçlıyoruz.

Tehdit suçlarının cezalarını belirli miktarda artırılmakta, halk arasında ses ve gaz fişeği atan silahlar da bu kapsama alınmaktadır.

AYM’nin yakın zamanda iptal etmiş olduğu erişimin engellenmesiyle ilgili olarak, kişinin şeref ve onuru açısından da bir güvence oluşturması bakımında 5651 sayılı kanunda AYM’nin aradığı koşullar çerçevesinde düzenleme yapmış bulunuyoruz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDA KANUN HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Özellikle Terörsüz Türkiye yolunda çok inançlı, çabalarımız var. İnşallah, toplumumuzun güvenliği noktasında, bu yolda önümüzdeki günlerde de çok ciddi çalışmalarımızı, varsa ihtiyaçlar çerçevesinde kanun hazırlıklarımızı devam ettireceğiz.

Kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum.

ASU KAYA TEPKİSİ

Maalesef üzüntü verici olarak, kadın milletvekillerimize yönelik olarak tuhaf açıklamalar, üzüntü duyduğumuz durumlar yaşanıyor. CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya milletvekili hanımefendiye yönelik.

Kadın milletvekilimize yapılan bu saygısızlığı reddediyoruz.

ÖZEL'E YANIT

Özel ne demiş? Fatih Belediyesi'nde turpları açıklıyorum. TCK'da bir suç uydurma fiili vardır. 'Fatih açısından turpun büyüğünü açıklayacağım. Yandaşlar tesislerden para kazanıyor, belediye vermiş adam da orada kafe işletiyor. Suç duyurusunda bulunmuşlar, suç işlemişler' Kim diyor bunu Özgür Özel diyor.

Suistimal, rüşvet suçlarını örtmek için uydurduğu iddiaya bakın. 90 metrekarelik derneğin merkezi çocuklarındır. İslam Çupi gibi sporcuların bile yetiştiği...

Kaynak: Haber Merkezi