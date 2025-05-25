Bayramdan Önce ‘Af’ Sinyali: Kaç Kişi Faydalanacak, Hangi Suçları Kapsayacak?

Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de yayımlanan Gündem Özel programında, 10. Yargı Paketi çalışmalarıyla birlikte gündeme gelen af konusu ile ilgili edindiği bilgileri paylaştı. Salı günü Cumhur İttifakı milletvekillerinin infaz düzenlemesini Meclis’e getireceğini belirten Burhan, detayları ilk kez açıkladı.

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Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler hız kesmeden devam ediyor. tv100 ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına katılan gazeteci Sinan Burhan, oldukça merak edilen af konusuna dair önemli bir kulis bilgisini izleyicilere aktardı.

BAYRAM ÖNCESİ AF HABERİ GELİR Mİ?

Burhan’ın verdiği bilgilere göre, salı günü Cumhur İttifakı milletvekilleri infaz düzenlemesini Meclis’e getirecek. Yapılacak düzenleme, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenmiş olan ve cezası 3 yılın altında kalan tüm suçları kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Bu kapsamda, cezası 3 yılın altında olanlar, hangi suç olursa olsun hapisten çıkacak. Tahminlere göre, bayramdan önce yaklaşık 35 bin mahkûm serbest kalacak. Toplamda ise bir yıl içinde bu düzenlemeden 55 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

Bayramdan Önce ‘Af’ Sinyali: Kaç Kişi Faydalanacak, Hangi Suçları Kapsayacak? - Resim : 1

DÜZENLEME HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?

Af konusunda suç ayrımı yapılıp yapılmayacağına dair de konuşan Burhan, “Diyelim ki 5 - 10 sene yatmış hapisten çıkmasına 3 sene kalmış kişi kapalı cezaevindeyse açık cezaevine çıkacak, açıktaysa eğer cezasına 3 yıl kalan denetimli serbestliğe tabii olacak. Burada suç ayrımı yok. Yani örgütlü suçlarda, adi suçlar da hukukun temel prensibi gereği bu haktan yararlanacak” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: TV100

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Af yasası Meclis
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