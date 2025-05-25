Dubai’de Tarihi Türksat 6A Adımı! İlk İhracat Gerçekleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusu üzerinden ilk ihracatın gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, Türksat’ın Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladığını belirtti.

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Dubai’de Tarihi Türksat 6A Adımı! İlk İhracat Gerçekleşti

Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A uydusuna ilişkin bilgilendirme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dubai'de yapılan anlaşmalarla, Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini açıkladı.

'İLK DEFA İHRAÇ ETTİK'

Dubai'de düzenlenen "CABSAT 2025 Fuarı" kapsamında, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu şunları söyledi: Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir.

Dubai’de Tarihi Türksat 6A Adımı! İlk İhracat Gerçekleşti - Resim : 1

Türksat’ın artık küresel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağına dikkat çekti.

'ARTIK KÜRESEL BİR OYUNCU'

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde 100 Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla, dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir.

Dubai’de Tarihi Türksat 6A Adımı! İlk İhracat Gerçekleşti - Resim : 2

'YÖN VEREN TARAFIZ'

Bakan Uraloğlu, ‘Türksat’ın uydu filosuyla birçok uluslararası firmayla sözleşmeler imzalayarak, ülkemize ihracat geliri kazandırmıştık. Uydu filomuzu, uluslararası hizmet hedeflerine göre planladık. Bugün bu planlamanın somut sonucunu görmüş oluyoruz. CABSAT'ta Türksat 6A üzerinden yapılan bu ihracat, ülkemizin yüksek teknoloji alanında dışa bağımlılıktan ne denli uzaklaştığının da bir göstergesidir. Artık biz uzayda sadece izleyen değil, yön veren taraftayız’ dedi.

Dubai’de Tarihi Türksat 6A Adımı! İlk İhracat Gerçekleşti - Resim : 3

İlk Yerli ve Milli Uydu Türksat 6A Resmen Hizmete Alındıİlk Yerli ve Milli Uydu Türksat 6A Resmen Hizmete AlındıGüncel

Bakan Uraloğlu Duyurdu: Türksat İçin Dev Veri Merkezi KurulacakBakan Uraloğlu Duyurdu: Türksat İçin Dev Veri Merkezi KurulacakEkonomi

Kaynak: AA

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