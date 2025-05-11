Haksız Fiyat Artışına Af Yok: 5 Büyük Zincir Markete Büyük Ceza

Ticaret Bakanlığı zaman zaman firmalara kestiği dev cezalarla gündeme gelirken, Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, zincir marketlere kesilen cezalara ilişkin konuştu.

Kayseri’de bir açılışa katılan Gürcan, bakanlığın denetimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürcan, yakın tarihte yapılan denetimlerde 5 büyük zincir markete toplamda 231 milyon TL ceza kestiklerini açıkladı.

Ayrıca Gürcan, 81 ilde yapılan denetimlerde bugüne kadar 160 bini aşkın firma ve 1.2 milyon ürünü denetlediklerini belirtti. Bu denetimler neticesinde yıl başından bu yana 529 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandığını açıkladı.

1.2 MİLYONUN ÜZERİNDE ÜRÜN DENETLENDİ

Gürcan konuya ilişkin açıklamalarında şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı, görev alanı olarak çok geniş bir bakanlık. Ticaretin düzenlenmesi ve denetlenmesi gibi kapsamlı sorumlulukları içerirken diğer yandan da toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yanıt vermeye gayret ediyoruz. Bakanlıkça adil ve rekabetçi bir iç piyasa ortamının oluşmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz denetimlerde 5 büyük market zincirine toplamda 231 milyon TL ceza kestik geçtiğimiz günlerde.

Ayrıca başta gıda sektörü olmak üzere kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışları da bakanlık olarak takip ediyoruz. İl müdürlüklerimiz üzerinden 81 ilde bugüne kadar 160 binin üzerinde firma ve 1.2 milyonun üzerinde ürünü denetledik. Bu denetimler sonunda da yılbaşından bugüne kadar 529 milyon Türk Lirası'nın üzerinde idari para cezası uyguladık. Böylelikle fiyat dengesini bozmaya, haksız fiyat artışı yapmaya çalışanların önüne geçmek için mücadelemizi el birliği ile sürdürüyoruz."

Kaynak: İHA