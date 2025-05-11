Sakarya'da Fabrikada Yangın Paniği! Büyümeden Kontrol Altına Alındı
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki fındık kırım fabrikasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Depoda başlayan ve fabrikaya sıçrayan alevler kontrol altına alınırken, yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.
Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Adatepe Mahallesi'nde yer alan fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümünden fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin ise henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Kaynak: AA
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