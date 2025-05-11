Sakarya'da Fabrikada Yangın Paniği! Büyümeden Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Adatepe Mahallesi'nde yer alan fındık kırım fabrikasının depo bölümünün arka kısmında yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine yangın mahalline merkez ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede işletmenin depo bölümünden fabrikaya sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin ise henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Kaynak: AA