Ali Yerlikaya Açıkladı! Trafikte Bu Hatanın Affı Yok, Rekor Ceza Kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerince, trafik ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldığı bilgisini paylaştı.

2024 yılında 137 vatandaşın, "Kırmızı Işık İhlali" nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Yerlikaya paylaşımına, "Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın" notunu düştü.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"2025 yılının ilk 4 ayında Trafik ekiplerimizce; trafik Işık İhlali ile ilgili: 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldı

“2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız 'Kırmızı Işık İhlali' nedeniyle hayatını kaybetti.”

Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 1-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında:

3 Milyon 600 bin 17 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818,

Emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993,

Sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam: 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."